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27 июля 2025 в 09:59

«Верность воинскому долгу»: Белоусов обратился к морякам в День ВМФ

Белоусов: личный состав ВМФ четко и грамотно выполняет боевые задачи СВО

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Личный состав Военно-морского флота России демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником, он также напомнил, что военные моряки всегда самоотверженно отстаивали национальные интересы страны. Поздравление появилось в распоряжении NEWS.ru.

Сегодня личный состав Военно-морского флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Белоусов также отметил, что ветераны являются примером для молодого поколения защитников Отечества. Он пожелал личному составу ВМФ крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений.

Президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем ВМФ, отметил, что сегодня морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе СВО. По его словам, они дерзко и героически сражаются за правду и справедливость.

Андрей Белоусов
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