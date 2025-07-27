«Верность воинскому долгу»: Белоусов обратился к морякам в День ВМФ

«Верность воинскому долгу»: Белоусов обратился к морякам в День ВМФ Белоусов: личный состав ВМФ четко и грамотно выполняет боевые задачи СВО

Личный состав Военно-морского флота России демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Поздравляя военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником, он также напомнил, что военные моряки всегда самоотверженно отстаивали национальные интересы страны. Поздравление появилось в распоряжении NEWS.ru.

Сегодня личный состав Военно-морского флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности, демонстрирует верность воинскому долгу, действует четко и грамотно в ходе специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Белоусов также отметил, что ветераны являются примером для молодого поколения защитников Отечества. Он пожелал личному составу ВМФ крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений.

Президент России Владимир Путин, поздравляя с Днем ВМФ, отметил, что сегодня морские пехотинцы служат примером доблестного выполнения воинского долга в ходе СВО. По его словам, они дерзко и героически сражаются за правду и справедливость.