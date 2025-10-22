Раскрыта тайная операция США по выдворению сотен мигрантов в Мексику

Американские власти организовали скрытную депортацию сотен кубинских мигрантов и других иностранцев в Мексику, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на источники. Уточняется, что речь идет о людях с криминальной историей.

Как уточняет издание, Куба продолжает принимать часть депортируемых граждан, но отказывается пускать на территорию лиц с определенными статьями в прошлом. Речь идет о таких преступлениях, как торговля наркотиками, бандитизм и насилие в отношении несовершеннолетних, что лишает этих мигрантов возможности вернуться на родину.

Пересечение границы осуществлялось на автобусах, причем мигрантам предлагали выбор между высадкой в Мексике или депортацией в африканские страны. Некоторых перевозимых лиц не информировали о конечном пункте назначения, а отдельных граждан мексиканские власти оставляли у границы с Гватемалой с рекомендацией двигаться южнее.

Точное количество нелегально переправленных мигрантов остается неизвестным, однако только в одном мексиканском приюте находятся 350 кубинцев, долгое время легально проживавших в Соединенных Штатах. Представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила, что администрация высылает нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, оставляя за собой право направлять их в различные страны, включая государства Африки и Центральной Америки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около 100 иранцев. По данным издания, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу.