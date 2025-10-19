Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:47

Эксперт раскрыл, от какого геополитического бренда США не могут отказаться

Ученый Пятаков: США воспринимают Кубу как экзистенциального врага

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Cliff Welch/Icon Sportswire/Global Look Press

Вашингтон не может отказаться от блокады Гаваны, которую воспринимает как экзистенциального врага, заявил ученый Андрей Пятаков в связи с 65-й годовщиной установления Соединенными Штатами эмбарго в отношении Кубы. По его словам, которые приводит РИА Новости, за счет этого давления американцы хотят укрепить собственный имидж сверхдержавы, пренебрегающей позицией мирового большинства.

Для всех администраций США блокада Кубы — это некий геополитический бренд, отказаться от которого Соединенные Штаты не в силах, так как по-прежнему воспринимают Кубу как своего экзистенциального врага, — отметил он.

До этого стало известно, что российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по военному сотрудничеству между Москвой и Гаваной. Закон ратифицирует соглашение, подписанное на Кубе 13 марта 2025 года. В Москве документ утвердили 19 марта.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай. По словам аналитиков, одним из ударов для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

