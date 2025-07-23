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23 июля 2025 в 10:22

ЦБ раскрыл, запрос на каких мигрантов вырос в России

ЦБ: интерес российского бизнеса вырос к мигрантам из дальнего зарубежья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский бизнес все чаще нанимает работников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика». По данным регулятора, постепенно меняется соотношение таких иностранцев с мигрантами из стран СНГ.

В ЦБ отметили, что квоты на работу мигрантов из Африки и Юго-Восточной Азии появились в Тамбовской области. Производитель кабеля в Орловской области также планирует нанять мигрантов из Африки. Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что в России наметилась эта тенденция.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что мигранты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России. Речь идет об изменениях в законопроекты, принятых Госдумой.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает обмен данными о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, законопроект об учете детей мигрантов нужен для прозрачности.

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