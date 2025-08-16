Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 03:54

Песков назвал причину смены формата итоговой пресс-конференции на саммите

Песков: Путин и Трамп не стали общаться с журналистами, подведя итоги встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам своей встречи сделали исчерпывающие заявления, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он объяснил, почему было принято решение отказаться от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования, — констатировал представитель Кремля.

Также он отметил, что подготовка встречи президентов России и Соединенных Штатов на Аляске прошла в сжатые сроки. По словам Пескова, при организации саммита были соблюдены все необходимые параметры.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал фото пресс-карты с пометкой «для избранных». Такой документ дает право попасть на открытую часть встречи Путина и Трампа, подобные пропуски выдали немногим, хотя российских журналистов в Анкоридж приехало более полусотни. Он отметил, что не испытывает волнения, вспомнив шутку министра иностранных дел Сергея Лаврова о полном отсутствии страха.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Честно поговорили»: Трамп подтвердил готовность Путина к урегулированию
У Британии появились виды на Украину после перемирия
Трамп объяснил, от кого зависит успех сделки по Украине
«Плохой знак для Зеленского»: в ГД высказались об итогах переговоров
Мемкоин Трампа взлетел на торгах после встречи с Путиным
Мужчина получил ранения при атаке БПЛА на его дом в Ростовской области
Москву и Подмосковье «оккупировали» тараканы-прусаки: как выгнать
Путин обменялся подарками с американским православным священником
Трамп дал максимальный балл прошедшей встрече с Путиным
Песков назвал причину смены формата итоговой пресс-конференции на саммите
Путин дал оценку своему диалогу с Трампом
Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости
Президент «Реала» отсудил один евро у известного издания после слива данных
«Мы близкие соседи»: Путин счел логичным проведение саммита на Аляске
В Госдуме предположили, почему РФ и США не заключили сделку
Путин обновил условия возврата иностранцев в российские проекты
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.