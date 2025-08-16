Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон

Песков назвал причину смены формата итоговой пресс-конференции на саммите Песков: Путин и Трамп не стали общаться с журналистами, подведя итоги встречи

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам своей встречи сделали исчерпывающие заявления, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он объяснил, почему было принято решение отказаться от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования, — констатировал представитель Кремля.

Также он отметил, что подготовка встречи президентов России и Соединенных Штатов на Аляске прошла в сжатые сроки. По словам Пескова, при организации саммита были соблюдены все необходимые параметры.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал фото пресс-карты с пометкой «для избранных». Такой документ дает право попасть на открытую часть встречи Путина и Трампа, подобные пропуски выдали немногим, хотя российских журналистов в Анкоридж приехало более полусотни. Он отметил, что не испытывает волнения, вспомнив шутку министра иностранных дел Сергея Лаврова о полном отсутствии страха.