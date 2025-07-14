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14 июля 2025 в 20:00

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Депутат Белик: при адекватном руководстве Украина могла бы жить, а не выживать

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина могла бы получить второй шанс на жизнь, если бы ей управляли адекватные политики, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Однако пока она остается страной, полностью утратившей свою независимость, подчеркнул парламентарий.

Независимость Украины давно превратилась в тотальную зависимость от Запада. Сейчас Украина — это фактически потерявшая государственность страна. И если бы ее возглавляли адекватно действующие политики, а не продавшая себя Западу с потрохами клика, у нее был бы шанс обрести второе дыхание и жить, а не выживать, погрязнув в кризисах и хаосе, — пояснил собеседник.

По словам Белика, Запад после распада СССР начал культивировать на Украине антироссийские настроения, эта страна стала удобным плацдармом для противостояния РФ.

Запад не жалел ни специалистов, ни средств для того, чтобы разделить народы, которых объединяло слишком много общего, и создать в прямом смысле под боком у нашей страны антироссийский проект, — добавил депутат.

Ранее телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестном поведении. По его мнению, политик действует не в интересах собственного народа.

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Марина Емельянцева
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Елена Васильченко
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