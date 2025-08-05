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05 августа 2025 в 10:52

Володин намекнул на перемены в ипотеке

Володин анонсировал введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени может быть введена дифференцированная система ипотечных ставок, учитывающая уровень доходов в регионах, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов» со ссылкой на спикера Государственной думы Вячеслава Володина. По его словам, данный вопрос сейчас прорабатывается правительством.

Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерна средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость, — сказал Володин.

Ранее стало известно, что в 2025 году доля льготной семейной ипотеки достигла 90% от общего объема ипотечного кредитования. После корректировки условий программы в июле 2024 года сектор жилищного кредитования столкнулся с необходимостью адаптации, однако уже в следующем году началось восстановление спроса.

До этого правительство России начало готовить новые меры поддержки семей. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, планируется продление сроков ипотечных каникул для семей, в которых появился второй или последующий ребенок (как рожденный, так и усыновленный).

Вячеслав Володин
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семейная ипотека
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