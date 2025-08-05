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05 августа 2025 в 12:43

«Впереди Европы»: Песков о сносе последнего памятника Ленину на Украине

Песков: Украина стремится снести памятники прошлого быстрее Европы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Украины в борьбе с памятниками, которые отражают прошлое страны, опережают даже Европу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные действия не красят киевские власти, передает ТАСС. Ранее на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину.

Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками, она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим, — сказал Песков.

До этого власти демонтировали мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I» в центре Полтавы. Он был установлен на месте, где российский император отдыхал после победы над шведами в 1709 году. Демонтаж начали в апреле.

До этого в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.

Дмитрий Песков
Украина
памятники
сносы
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