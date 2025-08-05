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05 августа 2025 в 15:20

Мечты о беззаботной жизни побудили россиянина убить отца

Житель Красноярска нанял киллера для убийства отца и попал под суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске возбуждено уголовное дело против местного жителя, пытавшегося организовать убийство собственного отца, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Молодой человек планировал нанять киллера, чтобы избавиться от родительского контроля.

Следственные органы установили, что в мае 2025 года у подозреваемого возникли негативные чувства к отцу, который требовал от него регулярной учебы и трудоустройства. Это стало мотивом для подготовки преступления. Обвинение предъявлено по статье об организации покушения на убийство по найму. Планы молодого человека не были реализованы благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ.

Ранее в Нефтеюганске правоохранительные органы задержали местную жительницу, подозреваемую в организации заказного убийства. Сотрудники полиции инсценировали убийство и предоставили заказчице фото «исполненного» преступления. После получения денежного вознаграждения подозреваемую задержали.

До этого в Подмосковье суд вынес приговор Алине Хохловой, женщина получила 14 лет колонии за организацию убийства своего сожителя, с которым у нее возникли имущественные споры. Следствие установило, что Хохлова вовлекла в преступление собственного сына, а тот привлек к исполнению своих друзей-спортсменов.

киллеры
заказные убийства
суды
Красноярск
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