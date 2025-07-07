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07 июля 2025 в 13:45

В Подмосковье женщина заказала убийство сожителя собственному сыну

В Подмосковье женщина заказала убийство сожителя и получила 14 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Подмосковья Алина Хохлова получила 14 лет колонии за организацию убийства сожителя, с которым не хотела делить бизнес, сообщает Telegram-канал Baza. Как установило следствие, женщина поручила расправу своему сыну, а тот — друзьям-спортсменам. Преступление было совершено в 2019 году у дверей торгового центра «Все».

По данным материалов дела, Хохлова на протяжении нескольких лет пыталась избавиться от партнера: сначала через гадалок и яды, затем с помощью наемников. В исполнении убийства участвовали боец ММА и его знакомый. После трех выстрелов в спину мужчина скончался на месте. Женщина вскоре вывела деньги с расчетных счетов бизнеса и передала их исполнителям.

В результате расследования были задержаны все участники преступления. На суде Алина вину не признала, но и показаний о намерении сохранить жизнь сожителю не давала. Стрелок Владимир Хомяков получил 20 лет лишения свободы. А сын и один из подельников отправились на СВО до вынесения приговора.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал шестого подозреваемого по делу об убийствах прошлых лет — Шахина Лалаева. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана до 19 июля.

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