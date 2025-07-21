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21 июля 2025 в 14:10

Полиция задержала россиянку после попытки нанять киллера для знакомой

Волк: жительницу Нефтеюганска задержали по делу о подготовке заказного убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала жительницу Нефтеюганска, которая пыталась организовать заказное убийство своей знакомой, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ.

Предварительно установлено, что задержанная из корыстных побуждений и личной неприязни пыталась расправиться со своей знакомой. Она начала искать исполнителя преступления, пообещав заплатить 170 тысяч рублей. Полицейские получили оперативную информацию о поисках киллера и взяли развитие ситуации под контроль, — сказано в сообщении.

По словам Волк, полицейские организовали инсценировку покушения и предоставили заказчице соответствующие фотографии. Получив доказательства, подозреваемая заплатила вознаграждение, после чего ее задержали оперативники при содействии росгвардейцев.

Ранее СУ СК России по Курганской области сообщило, что в регионе задержан 52-летний житель села Пичугино, подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. По данным следствия, мужчина запер в бытовке свою сожительницу с двумя друзьями, поджег помещение и скрылся.

До этого в Находке мужчина пытался поджечь хирургический корпус местной больницы, где находились пациенты: 35-летний злоумышленник сначала вылил горючую жидкость на крыльцо, поджег его и скрылся. Персонал оперативно потушил возгорание, а полиция задержала подозреваемого, когда он вернулся на место преступления.

Россия
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