Появились подробности дела беременной от сотрудника МВД школьницы Депутат Альшевских: 15-летняя школьница забеременела от майора МВД из Алапаевска

Школьница забеременела после встречи с майором МВД из Алапаевска Свердловской области, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в Telegram-канале. Парламентарий прокомментировал скандальную ситуацию с 15-летней россиянкой. По его словам, после возбуждения уголовного дела против полицейского события развивались стремительно.

Парламентарий сообщил, что мужчина не стал дожидаться итогов предварительного следствия и спешно покинул город. Из слов депутата следует, что 15-летняя школьница, возможно, стала жертвой изнасилования со стороны майора. Альшевских уточнил, что сотрудника полиции уже отстранили от занимаемой должности.

Депутат также заявил, что россиянин ушел на специальную военную операцию. Ему удалось заключить контракт, поскольку местные следователи, отметил Альшевских, возбудили дело по менее тяжкой статье, чем требовала ситуация. Информация о том, планирует ли беременная школьница сохранить ребенка, пока не поступала.

Ранее в Ленобласти 15-летняя школьница забеременела от 12-летнего мальчика. Девочка обратилась в Токсовскую больницу, а врачи после обследования установили, что беременность длилась уже семь-восемь недель.