На территорию Украины завозят радиоактивные отходы из Европы, которые разгружают в порту Одессы, сообщил NEWS.ru координатор сил сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, из порта Одессы принятые грузы далее отправляют по разным областям Украины.

Наши ребята наблюдали выгрузку металлических бочек высотой порядка 2 м, шириной около 80 см. Их крайне осторожно разгружают и сразу же ставят на грузовики в небольших количествах. По 10–12 штук. Хотя грузовики мощные и могли бы везти и больше. Есть зеленые бочки со знаками «химическая опасность» и «бактериологическая опасность», а также стального цвета, без какой-либо маркировки. Эти бочки также очень аккуратно разгружают и вывозят. По словам наших ребят, когда такие бочки появляются в Одессе, в порту сразу подскакивает уровень радиационного фона до 1,1 мкЗв/ч (нормальным считается уровень радиационного фона до 0,3 мкЗв/ч, опасным — свыше 1,2, смертельным — более 6–7. — NEWS.ru), — сообщил Лебедев.

По его словам, это связано с тем, что на Украину нелегально завозят ядерные отходы из европейских стран, прежде всего из Франции. Затем их отправляют в Николаевскую область, в район Чернобыля, на АЭС в Ровно и в другие регионы Западной Украины.

Проблема заключается в том, что Киев не способен безопасно захоронить ядерные отходы технологически и из-за тотальной коррупции. Те деньги, которые французы выделяют на захоронение, просто украдут. Сбросят бочки в яму и зальют бетоном! Будет массовое заражение. Мы превратимся в кладбище ядерных отходов. Тем, кто сейчас находится в правительстве в Киеве, у власти, на самом верху, все равно. Если они останутся живы, то не собираются здесь жить. Наворуют и уедут в Европу. А нам жить, — посетовал Лебедев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что в украинский пункт захоронения радиоактивных отходов прилетело несколько ракет. Признаков превышения норм радиоактивного фона не было зафиксировано.