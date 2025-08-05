Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 13:29

В подполье раскрыли, какую опасность представляют грузы в порту Одессы

Координатор сопротивления Лебедев: на Украину нелегально завозят ядерные отходы

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

На территорию Украины завозят радиоактивные отходы из Европы, которые разгружают в порту Одессы, сообщил NEWS.ru координатор сил сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, из порта Одессы принятые грузы далее отправляют по разным областям Украины.

Наши ребята наблюдали выгрузку металлических бочек высотой порядка 2 м, шириной около 80 см. Их крайне осторожно разгружают и сразу же ставят на грузовики в небольших количествах. По 10–12 штук. Хотя грузовики мощные и могли бы везти и больше. Есть зеленые бочки со знаками «химическая опасность» и «бактериологическая опасность», а также стального цвета, без какой-либо маркировки. Эти бочки также очень аккуратно разгружают и вывозят. По словам наших ребят, когда такие бочки появляются в Одессе, в порту сразу подскакивает уровень радиационного фона до 1,1 мкЗв/ч (нормальным считается уровень радиационного фона до 0,3 мкЗв/ч, опасным — свыше 1,2, смертельным — более 6–7. — NEWS.ru), — сообщил Лебедев.

По его словам, это связано с тем, что на Украину нелегально завозят ядерные отходы из европейских стран, прежде всего из Франции. Затем их отправляют в Николаевскую область, в район Чернобыля, на АЭС в Ровно и в другие регионы Западной Украины.

Проблема заключается в том, что Киев не способен безопасно захоронить ядерные отходы технологически и из-за тотальной коррупции. Те деньги, которые французы выделяют на захоронение, просто украдут. Сбросят бочки в яму и зальют бетоном! Будет массовое заражение. Мы превратимся в кладбище ядерных отходов. Тем, кто сейчас находится в правительстве в Киеве, у власти, на самом верху, все равно. Если они останутся живы, то не собираются здесь жить. Наворуют и уедут в Европу. А нам жить, — посетовал Лебедев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что в украинский пункт захоронения радиоактивных отходов прилетело несколько ракет. Признаков превышения норм радиоактивного фона не было зафиксировано.

ядерныеотходы
Одесса
сопротивление
Украина
радиация
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.