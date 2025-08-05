В Госдуме рассказали о льготах и выплатах для молодых специалистов

В Госдуме рассказали о льготах и выплатах для молодых специалистов Депутат Чаплин: молодые педагоги получат до 2 млн рублей при работе в селах

Молодые педагоги и врачи могут получить до 2 млн рублей за работу в селах, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель» молодые специалисты, переезжающие в малые населенные пункты, получают существенные подъемные выплаты.

Государство создает комплексные условия для профессиональной реализации выпускников. Особое внимание уделяется специалистам, готовым работать в социально значимых сферах и сельской местности. Программы «Земский доктор» и «Земский учитель» доказали свою эффективность. Молодые специалисты, переезжающие в малые населенные пункты, получают существенные подъемные выплаты — от 500 тыс. до 2 млн рублей, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что молодые работники могут рассчитывать на помощь центров занятости, включая бесплатные услуги по трудоустройству, и повышенные пособия для отдельных категорий. Кроме того, по его словам, выпускники, впервые устраивающиеся по специальности, защищены от необоснованных испытательных сроков.

Центры занятости предоставляют выпускникам бесплатные услуги по трудоустройству, а для отдельных категорий предусмотрены повышенные пособия по безработице. Особые гарантии установлены для детей-сирот. Выпускники, впервые устраивающиеся по специальности, защищены от необоснованных испытательных сроков. Это важная гарантия стабильности в начале профессионального пути. Многие субъекты РФ разрабатывают собственные программы, включающие единовременные выплаты, ежегодные поощрения и жилищные субсидии, — резюмировал Чаплин.

Ранее заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство оценит эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Таким образом министерство поддержало соответствующую инициативу Минздрава. По словам Афанасьева, Минобрнауки выяснит, нужно ли распространять данную практику на другие направления подготовки, кроме медицинского.