Как и сколько можно сэкономить на налогах: отвечает налоговый консультант

Как и сколько можно сэкономить на налогах: отвечает налоговый консультант

Ежегодно россияне могут вернуть часть уплаченных ранее налогов. С 1 января 2025 года вступил в силу ряд изменений в Налоговый кодекс РФ, касающихся в том числе и вычетов. Про основные способы налоговой оптимизации, налоговые вычеты для физических лиц, льготы для ИП и самозанятых, а также про частые ошибки при налоговой экономии и как их избежать, в интервью NEWS.ru рассказала член Палаты налоговых консультантов «Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам» Юлия Лихоманова.

Вопросы к налоговому консультанту: кто заплатит больше всего налогов

— С 1 января расчет НДФЛ с любого заработка или дохода производится не по двухступенчатой (13 и 15%), а по пятиступенчатой прогрессивной шкале. Кто и с каким заработком подпадает под действие нового закона?

— Закон ввел пять ступеней: доходы до 2,4 млн рублей в год включительно — 13%, с 2,4 до 5 млн рублей в год — 15%, с 5 до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн рублей в год — 20%, более 50 млн рублей в год — 22% НДФЛ.

При этом пятиступенчатая схема не распространяется на участников СВО. Для них остаются ставки 13% и 15%.

— Заработком более 2,4 млн рублей едва ли могут похвастаться многие россияне (200 тысяч в месяц). Но если подфартит и резко увеличат зарплату, как налоги высчитывают в этом случае?

— Если человек работает у нескольких работодателей, то каждый из них отчисляет с его зарплаты НДФЛ. По окончании года налоговая инспекция самостоятельно складывает ваши доходы, пересчитывает подоходный налог и доначисляет, если суммарные доходы превысили 2,4 млн рублей.

Как законно сэкономить на налогах Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Что нового стало известно о налогах на депозиты? Теперь изменилась сумма необлагаемого минимума с дохода по вкладам.

— Да, был снят мораторий на налог НДФЛ по депозитам. Налог начисляется за 2024 год. Рассчитывается он так: произведение 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки, действовавшей на 1 число каждого месяца. На 1 июля ставка ЦБ составляла 21%. То есть на текущий момент 210 тысяч рублей дохода по депозитам гарантированно освобождены от налога. При снижении ключевой ставки в 2025 году эта сумма уже не изменится.

— Но если доход окажется выше, предположим, 250 тысяч?

— Налог (13%) возьмут с 40 тысяч, превышающих необлагаемый доход. Это основные новшества, касающихся физических лиц.

Налоговые вычеты для физических лиц: как вернуть деньги

— Давайте перейдем к вычетам, то есть к деньгам, которые можно вернуть по итогам года. На что могут рассчитывать граждане?

— Существует четыре вида вычетов. Их можно совмещать. Это стандартные, социальные, имущественные и профессиональные.

— Стандартные, как правило, получают на работе. То есть бухгалтерия учитывает их при расчете НДФЛ, уменьшая налогооблагаемую базу на соответствующую сумму. Какой алгоритм действий посоветуете гражданам, чтобы воспользоваться всеми преимуществами стандартного вычета?

— Стандартный вычет можно получить на детей. С 1 января 2025-го увеличились его размеры. Правда, на первого ребенка сумма осталась прежней (1400 рублей в месяц), на второго стала 2400 рублей, начиная с третьего ребенка — 6000. За каждого последующего — тоже 6000, а на ребенка-инвалида — 12 000. Кроме того, с 2025-го все вычеты на ребенка-инвалида были уравнены. Независимо от того, сколько в семье детей-инвалидов, стандартный вычет на каждого составит 12 000 рублей. Одинокие родители могут получить его в двойном размере.

Кроме того, увеличился лимит дохода для стандартного вычета, который не менялся шесть лет, — с 350 тысяч до 450 тысяч. Речь не идет о том, что вы получите 13% именно с этих сумм. Действует другой механизм.

— Давайте разберем на конкретных примерах.

— Например, у вас двое детей и зарплата составляет 50 тысяч рублей месяц. То есть у вас наберется 450 тысяч дохода за девять месяцев. Все эти 9 месяцев вы будете получать стандартные вычеты на детей. Вам не будут насчитывать НДФЛ на 1400 рублей в месяц на первого ребенка и на 2800 рублей на второго. Таким образом, за девять месяцев вы сэкономите на налогах 4914 рублей.

Как сэкономить на налогах Фото: Shutterstock/FOTODOM

— До какого возраста ребенка можно получать этот стандартный вычет?

– До 18. Но если ребенок учится на очном отделении (в том числе в аспирантуре), то каждый из работающих родителей может получать стандартный вычет на него до того момента, пока ребенку не исполнится 24 года. Причем неважно, учится он на очном платном или бюджетном отделении.

— Нужно писать заявление в бухгалтерию?

— Нет, с 1 января 2025 года такой обязанности у сотрудников больше нет. Потребуется свидетельство о рождении ребенка. Но раз в год придется приносить справку из вуза.

— Если старший ребенок уже вырос, но всего в семье трое детей, которые моложе 18 лет, на какой размер вычета могут рассчитывать родители?

— Вычет будет идти сразу на второго (2800 рублей) и третьего (6000 рублей). Но нужно сообщить работодателю, что это именно второй и третий ребенок.

Основные способы налоговой оптимизации: какие бывают социальные налоговые вычеты

— Сумма, с которой можно получить социальные вычеты, также увеличилась с этого года — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. За что можно получить возврат?

— За образование, лечение, в том числе по ДМС, лекарства, фитнес (за себя, детей и неработающих родителей), а также за благотворительность, независимую оценку квалификации и различные взносы — страховые, на добровольное страхование, накопительную пенсию и даже за сдачу ГТО.

— Цена на все перечисленные услуги, включая оказанные как самому человеку, так и его детям, а также родителям, не должна превышать 150 тысяч?

— Да, кроме благотворительности. В этом случае годовой доход можно уменьшить до 25% и получить от 13% от направленной на благотворительность суммы.

Что касается общей для остальных социальных вычетов суммы 150 тысяч рублей, то у вас есть право выбора — на какие траты подать декларацию, чтобы получить максимум (19,5 тысячи рублей).

— Но ведь никто не запрещает человеку получать и стандартный, и социальный вычет?

— Конечно. К этому можно прибавить и профессиональный, и имущественный, и инвестиционный вычеты. Каждый из них имеет свои границы.

— Вернемся к социальному. Какие есть нюансы при получении вычета на образование?

— Если у вас двое детей и вы потратили на образование одного ребенка 110 тысяч (это максимум), то вычет на образование другого вы можете подать только из суммы 40 тысяч. Зато вычет на ваше собственное образование можно получить из всей суммы 150 тысяч.

Советы от налогового консультанта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Детский сад, кружки в школе и в других местах считаются?

— Конечно. И музыкальные школы, и школы искусств. Главное, чтобы у образовательного учреждения была лицензия.

— Вычеты за лечение с 1 января 2024-го можно получать без чеков и договоров с медучреждением. Это на самом деле работает?

— Безусловно. Только надо помнить, что декларации за 2022 и 2023 годы следует подавать по старым правилам — с чеками и договорами. Декларацию за 2024-й — уже без них. Достаточно предоставить справку из медучреждения. Важно: приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@ была утверждена новая форма справки, используемая в отношении расходов, понесенных с 1 января 2024 года.

— Упрощен и порядок подачи документов для вычетов за лекарства. Многих интересует, за какие препараты можно получить вычет?

— За любые. Важно, чтобы был выписан рецепт на бланке установленного образца. В регистратуре поликлиники нужно поставить на рецепте специальную печать для налоговой службы.

Упрощение касается покупки в аптеке. Раньше нужно было также предоставить товарную накладную. Теперь достаточно чека, пробитого по правилам Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ ст. 4.7.

— Перечня лекарств, за покупку которых можно получить налоговый вычет, не существует. Однако есть список видов дорогостоящего лечения, по которому можно получить вычет с полной стоимостью оплаченного. Где найти этот перечень?

— Полный список дорогостоящего лечения определен в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».

Ваши доходы должны превышать расходы, так как вычет возмещается из уже оплаченного НДФЛ. Если ваших доходов для такого возмещения не хватит, то перенести их на следующий год нельзя. Исключение — имущественные вычеты.

Вычет на дорогостоящее лечение должен подаваться с кодом 2, а не 1, как остальные социальные вычеты.

— Новшество — вычет за фитнес. Какие действуют правила получения вычета?

— Список тех фитнесов (в том числе перечень видов физкультурно-оздоровительной деятельности), где возможен вычет, должен быть утвержден правительством РФ. Помимо самой организации, в реестре должны быть зарегистрированы виды фитнеса. Если их там нет, вычета не будет.

— Сейчас стали популярны программы долгосрочных сбережений (ПДС). У россиян появилась возможность получить 13–15% вычета с дохода. Как это сделать?

— Участники программы долгосрочных сбережений могут получить ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч рублей. Если вы внесли свыше 400 тысяч в год и ваш доход больше указанной суммы, то вычеты будут предоставлены в пределах не более 400 тысяч. Если внесли 36 тысяч рублей, то получите вычет не более чем за эту сумму.

Кроме того, гражданин может иметь не более двух договоров по ПДС.

Самое важное — вы можете получать такие вычеты ежегодно в течение 10 лет, но при условии, что не расторгли договор. В случае прекращения действия соглашения полученный вами НДФЛ подлежит возвращению с выплатой начисленных пеней.

Вопросы про налоги: отвечает налоговый консультант Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Если человек не расторг договор, но вышел на пенсию, он теряет право на получение вычета?

— Есть исключения: выплаты осуществляются женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в (дорогостоящее лечение, потеря кормильца). Но есть определенные нюансы: если на дату заключения договора в 2025-м налогоплательщику, например, мужчине, 52 года, то он имеет право на вычет, так как до наступления основания для получения выплат — достижения возраста 60 лет — еще более 5 лет. Если на момент подписания договора ему исполнилось 55 лет, право на получение вычета он не имеет. У женщин, соответственно, право на вычет утрачивается в случае заключения договора в возрасте 50 лет.

Льготы для ИП и самозанятых: что нужно знать

— У самозанятых не формируется трудовой стаж. Вычеты им также не полагаются?

— Самозанятым по-прежнему не положены никакие вычеты, кроме 10 тысяч рублей при оформлении статуса самозанятого.

При этом в профессиональных вычетах есть новшество. До 2025-го их могли получить только те граждане, кто имел статус ИП на основной системе налогообложения. Теперь они доступны и физлицам без статуса ИП.

Как и сколько можно сэкономить на налогах: отвечает налоговый консультант Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как это работает? Например, человек не является ИП, но он художник и покупает краски. Может ли он получить вычет за эту покупку? Ему не нужно доказывать, что он художник?

— Не совсем. Он должен получать доходы от деятельности как художник — либо с организации, где числится художником, либо как физлицо.

Профессиональный вычет составляет от 20 до 40%, в зависимости от вида авторского произведения. Норматив затрат отражен в ст. 221 НК РФ.

Если взять минимальный, 20%, а гражданин продал картину, предположим, за 100 тысяч рублей, то ему насчитают НДФЛ с 80 тысяч рублей. При условии, что он сделал это легально. Если художник продал картину физлицу, то он может получить профессиональный вычет с дохода путем подачи декларации 3-НДФЛ в налоговую службу.

Потенциально можно оформить возврат на любую сумму расходов при условии документально подтвержденных трат (договоры, чеки, акты, накладные). Одновременно заявить вычет по нормативу и по фактическим расходам нельзя.

Как получить налоговый вычет: частые ошибки при налоговой экономии и как их избежать

— Куда перечисляются деньги за вычет?

— Выбор за вами. Либо на ваш личный счет в банке, либо вам засчитают их на работе. Только следует помнить, что работодатель может предоставить вычеты только в том периоде, в котором произошли затраты. Причем вы можете подать декларацию даже в декабре 2025 года — работодатель произведет вычеты и доплатит вам заработную плату. Работодатель не может предоставить вычеты за прошлые налоговые периоды.

Чтобы получить вычеты на личный счет, нужно подать декларацию на вычет по форме 3-НДФЛ в налоговую службу.

— Какие действуют сроки и правила подачи деклараций?

— Декларации 3-НДФЛ можно подавать в течение всего текущего года — за три предыдущих. То есть до конца декабря 2025-го можно запросить налоговый вычет за 2022, 2023 и 2024 год. За каждый год нужно подавать отдельную декларацию.

За 2022 год лучше направить документ хотя бы за полгода до окончания 2025-го. Пока пройдет срок камеральной проверки и вам начислят возмещение, вы можете по независящим от вас причинам пропустить срок исковой давности. Тогда возвращать начисленную налоговой сумму НДФЛ придется уже через суд. Но если по каким-то причинам вы не получите эту сумму и пройдет срок исковой давности, налоговая вам ее не вернет, хотя и будет должна.

— Как проще — передать документы в налоговую службу самому или через личный кабинет на портале ФНС?

— Оба способа хороши. С одной стороны, в личном кабинете проще — там уже сформированы ваши справки НДФЛ-2. Кроме того, некоторые медицинские и образовательные организации добровольно подают в налоговую данные о выданных справках на вычет. Вы их можете увидеть у себя в личном кабинете, за ними не нужно ездить в эти организации.

С другой стороны, иногда не все документы, которые вы загружаете в личный кабинет, прикрепляются правильно. Налоговый инспектор присылает предложение дослать недостающие, но гражданин не всегда вовремя видит эту просьбу. В итоге — недополученная сумма вычета.

Как и сколько можно сэкономить на налогах Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

По этой причине многие предпочитают подавать бумажную декларацию с копиями документов. Я советую держать под рукой оригиналы (справки, чеки и т. д.). Налоговый инспектор может их запросить в любой момент. Камеральная проверка по закону длится три месяца, но в последние годы проходит намного быстрее.

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