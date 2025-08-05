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05 августа 2025 в 13:19

Мужчина разработал собственную диету и сбросил почти 100 килограммов

В Индии мужчина сбросил 86 килограммов благодаря собственному плану похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весивший 189 килограммов уроженец Индии Адитья Субраманиан смог похудеть на 86 килограммов за три года благодаря собственной диете, сообщает Times of India. По информации издания, мужчина начал стремительно набирать вес во время пандемии коронавируса, поскольку из-за карантина чувствовал себя одиноко и очень много ел.

Сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал себя сытым. Голод больше не был физическим, он стал эмоциональным, — отметил Субраманиан.

Он признался, что к 25 годам практически не мог самостоятельно дышать во сне, страдал от проблем с печенью и был на пороге развития диабета. В итоге мужчина сделал бариатрическую операцию и получил план похудения, но вскоре понял, что не может ему следовать. Тогда Субраманиан разработал собственную диету.

Индиец объяснил, что сбрасывал вес постепенно: не терзал себя голоданием и изнурительными тренировками, но зато каждый день следил за питанием, а также выходил на прогулку или немного упражнялся. По словам мужчины, теперь он планирует удалить лишнюю кожу.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем подходе к поддержанию фигуры. Она отметила, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Помимо всего прочего, знаменитость старается делать не менее 15 тысяч шагов ежедневно.

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