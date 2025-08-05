ВСУ заминировали светильники жителей Курской области при отходе ТАСС: ВСУ минировали светильники в домах при отходе из Курской области

Украинские солдаты минировали плафоны ламп в жилых домах при отходе из Курской области, сообщил заместитель командира взвода саперов группировки войск «Север» с позывным Крав в комментарии ТАСС. По его словам, в осветительные приборы закладывались тротиловые заряды, чтобы они детонировали при подаче напряжения в момент включения света.

Самый элементарный и самый опасный способ минирования — это дом, если он еще остался целым. Минируется плафон подвесной лампы, туда закладывается тротил. Как только включается выключатель, подается электросигнал, и [происходит] взрыв, — сказал военнослужащий.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ на участке фронта между Соледаром и Часовым Яром в ДНР создают минные заграждения и возводят фортификационные сооружения. По его словам, протяженность минных полей достигает 20 километров.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские войска могут осуществить попытку вторжения на территорию Брянской области 8 августа. Он напомнил, что этот день является последним для заключения мирного соглашения по Украине в рамках озвученного американским лидером Дональдом Трампом ультиматума.