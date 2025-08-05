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05 августа 2025 в 09:51

Военный эксперт указал на смертельно опасную активность ВСУ

Марочко: ВСУ начали минировать местность между Соледаром и Часовым Яром

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

На участке фронта между Соледаром и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике украинские военные активизировали работы по укреплению обороны, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, ВСУ возводят укрепления и устанавливают минные заграждения на протяжении более 20 километров.

На участке фронта протяженностью более 20 километров северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы противника по возведению фортификаций и минированию местности, — сказал эксперт.

По данным специалиста, в район Миньковки переброшено дополнительное подразделение численностью до батальона. В населенном пункте Макарово зафиксировано развертывание трех артиллерийских систем западного производства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что полная зачистка Часова Яра от украинских формирований может потребовать нескольких недель. После завершения боевых действий саперные подразделения приступят к очистке территории от взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что бойцы ВДВ регулярно проводят воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основное внимание уделяется обследованию лесных массивов на предмет возможного нахождения там украинских военных формирований.

Часов Яр
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