Юрист предложил меру, которая поможет снизить число дебошей в самолетах Юрист Хаминский: запрет на алкоголь в аэропортах сократит число дебошей на борту

Полный запрет на реализацию алкоголя в аэропортах сократит число дебошей в самолетах, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, штрафы и иное наказание не останавливают нетрезвых людей от неприемлемого поведения.

Практика показывает, что комплекс мер как уголовного, административного, так и гражданско-правового характера оказывает небольшое влияние на авиационных дебоширов. Человек в состоянии алкогольного опьянения мало задумывается о суммах штрафов и иных последствиях своего поведения. Единственным способом резко сократить количество таких инцидентов является полный запрет на алкоголь не только на борту воздушного судна, но и на реализацию спиртного на территории аэропорта, включая рестораны, магазины беспошлинной торговли, — сказал Хаминский.

Он добавил, что повышение штрафов за хулиганство на несколько тысяч рублей вряд ли остановит потенциальных хулиганов. По словам юриста, многие также не обращают внимание на черные списки авиакомпаний.

Ранее сотрудники транспортной полиции составили статистический портрет пассажиров, чаще всего нарушающих порядок во время авиаперелетов. Большинство инцидентов связано с мужчинами среднего возраста, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.