«Я разочарован»: Трамп ушел от вопроса о возможной встрече с Путиным Трамп не подтвердил свою готовность встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не подтвердил свою готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Также глава Белого дома заявил о разочаровании в диалоге по Украине, передает ТАСС.

Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось, — сказал Трамп.

Также президент США отрицательно ответил на вопрос о том, находится ли он теперь на стороне Украины. По словам американского лидера, он на стороне человечества и хочет завершения кровопролития.

До этого Трамп заявил, что разговоры с Путиным всегда очень приятны. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, хозяин Белого дома объяснил, что после общения с коллегой из РФ он «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев».

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет скорее видеть обострение военных действий на Украине, чем переход в мирный режим. Он добавил, что диалог Москвы с Киевом желают видеть только в Вашингтоне.