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15 июля 2025 в 20:30

Трамп рассказал, на чьей он стороне в конфликте России и Украины

Трамп отказался назвать себя сторонником Киева и заявил о поддержке человечества

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, находится ли он теперь на стороне Украины, пишет Reuters. По словам американского лидера, он на стороне человечества. Хозяин Белого дома подчеркнул, что хочет завершения кровопролития.

Я не занимаю чью-либо сторону. <…> Я на стороне человечества, — заявил глава государства.

Ранее президент США пригрозил ввести 100%-ные пошлины против РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность в течение примерно 50 дней. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва даже не заметила «декоративного ультиматума» республиканца. Также Медведев указал на разочарование ЕС словами Трампа.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что телеканал CNN, опубликовавший аудиозапись с угрозами Трампа, мог намеренно дискредитировать президента США и его политику. По его мнению, подобная кампания против американского главы развернута на фоне готовящихся выборов в сенат. Депутат допустил, что через 50 дней действия Вашингтона могут стать «более серьезными».

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