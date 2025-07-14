«Путин — крутой парень»: Трамп рассказал о приятных беседах с коллегой Трамп заявил, что разговоры с Путиным «всегда очень приятны»

Разговоры с российским президентом Владимиром Путиным «всегда очень приятны», заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, хозяин Белого дома объяснил, что после общения с коллегой из РФ он «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев». Трансляцию встречи ведет Youtube-канал пресс-службы Белого дома.

Путин — крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня. Должны быть действия, должен быть результат. Я надеюсь, что он будет. Россия — потенциально отличная страна, — отметил Трамп.

До этого американский лидер заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам хозяина Белого дома, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.