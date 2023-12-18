Свищев отреагировал на слова Винер об унижении России Дмитрий Свищев оценил слова Ирины Винер о выступлении России на Олимпиаде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ирина Винер

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru оценил слова Ирины Винер о том, что выступать на Олимпиаде без флага — унижение России. Свищев ожидает решения Министерства спорта и национального Олимпийского комитета в отношении действий Международного олимпийского комитета.

Я читал слова Винер. Моя позиция простая: есть поручение Президента России, адресованное Министерству спорта и Олимпийскому комитету, разобраться в решении Международного олимпийского комитета. И я этого очень жду, — сказал Свищев.

Президент Федерации керлинга России добавил, что «это очень непроста ситуация», в которой надо учесть «интересы спортсменов и страны». При этом Свищев отметил, что «незаконные требования МОК никакого отношения к развитию олимпизма не имеют».

Да, мы выступали без флага и гимна, но при этом никогда не подписывали никаких документов и никогда нас не заставляли открещиваться от своих клубов, родителей и всего, что связано с Россией. А сейчас даже на ногтях нельзя триколор использовать. Ну что это такое? Вопросов очень много, но одновременно мы должны понимать, что для некоторых спортсменов участие в Олимпиаде является единственным выступлением в карьере, — заключил чиновник.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер сообщила, что национальная команда по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Она подчеркнула, что поездка на Олимпиаду в Париж «будет позором».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. На Играх будет запрещена символика России и Белоруссии, а также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.