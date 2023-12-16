Авербух объяснил, как создавалась новая короткая программа Туктамышевой Авербух: новая программа Туктамышевой сложилась благодаря песне «Небо я»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Короткая программа чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой для сезона-2023/24 под песню «Небо я» создавалась совместно с экс-фигуристом Артемом Федорченко, рассказал в интервью NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух. По его словам, Федорченко имеет собственный почерк и всегда спрашивает у Авербуха совета по части режиссерской хореографии.

Здесь был такой совместный опыт — Артем хорошо владеет коньком и выстраивал разные коньковые вещи, я помогал с ритмом, с режиссурой, с акцентами. У нас получился неплохой тандем. Думаю, мы продолжим [работать вместе]. Артем и сам много ставит отдельно. Мне очень нравится как наставнику передавать опыт ребятам, — сказал Авербух.

Он также рассказал о том, как появилась идея использовать в программе Туктамышевой песню «Небо я». По словам Авербуха, он плотно работает со звукорежиссерами, говорит им, какую примерно песню он видит в той или иной постановке, и отслушивает по 15–20 вариантов.

Где-то в этой песне я и увидел Лизу. Она ее не сразу расслышала. Но так было и с турниром «Русский вызов»: мы долго искали музыкальную композицию. У Лизы получилось показать номер ярко. Она получила спецприз. Было приятно, что я делал пять программ и Алексей Ягудин победил, а остальные получили спецпризы, — добавил хореограф-постановщик.

Авербух также подтвердил, что олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в юбилейном шоу, которое пройдет в Москве 17 декабря. В каком именно качестве будет работать Костомаров, не сообщается.