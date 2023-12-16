«Решение МОК дает россиянам надежду»: Авербух о допуске на ОИ-2024 Илья Авербух оценил решение МОК о частичном допуске россиян на Олимпиаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что допуск российских спортсменов в нейтральном статусе до Олимпиады в Париже дает надежду на полноценное возвращение на международные соревнования. При этом Авербух счел условия допуска неприемлемыми.

Уверен, что ситуация разрешится. Я пока не погружался в детали, но надежду решение МОК дает. Правда, те условия, которые выставлялись раньше, мне кажутся неприемлемыми. Понятно, что каждый спортсмен фокусируется на своем результате. Но если говорить про Олимпийские игры, то цена медали в том числе и в той любви от болельщиков, от страны, которую ты получаешь. Когда перед тобой ставят вопрос таких кардинальных решений, мне кажется, что это все не совсем честно, — сказал Авербух.

Он добавил, что условия МОК заставляют спортсмена, который просто готовился выступать, зачем-то высказывать еще и свою политическую позицию. Однако это несовместимые и недопустимые вещи.

В спорте есть только такая позиция: кто быстрее бежит, кто быстрее забивает шайбу, кто лучше прыгает четверные прыжки, тот и побеждает. Как спортсмен я понимаю, что такие соревнования, как Олимпиада, тяжело пропускать. Думаю, что сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку как-то просачиваться на турниры, — заявил Авербух.

Ранее Авербух также заявил NEWS.ru, что олимпийский чемпион Роман Костомаров выступит на его юбилейном шоу в Москве 17 декабря. 11 декабря Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации и протезирования.