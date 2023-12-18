Винер обжалует в CAS решение отстранить ее на два года

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отстранить ее на два года, передает ТАСС. Ранее апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе отстранение Винер.

Буду обжаловать, — сказала Винер.

Апелляционный трибунал GEF в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях. Эта мера продлится до 5 марта 2025 года.

В марте дисциплинарная комиссия GEF отстранила Винер от работы на соревнованиях на два года. Разбирательство в отношении тренера российской национальной команды было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, а также с публичными заявлениями Винер в СМИ по результатам сборной России на Олимпийских играх в Токио, признанными «оскорбительными» и нарушающими правила FIG.

Экс-министр спорта России Валерий Сысоев считает, что Винер лишают права на профессию. Он назвал неправильным, что Фонд гимнастической этики вернулся к ситуации с ее поведением на Олимпиаде в Токио спустя полтора года. Он считает, что меры нужно было принимать «по горячим следам»