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15 июля 2025 в 19:03

Неспортивное поведение: сумоист изнасиловал девушку в караоке-клубе

Амуру Мицухиро в представлении ИИ Амуру Мицухиро в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Единственный россиянин в истории японского сумо оказался в центре скандала с изнасилованием. Завершивший спортивную карьеру борец стал фигурантом уголовного дела. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Пригласили в караоке

Бывший борец сумо Николай Иванов, который выступал под псевдонимом Амуру Мицухиро, арестован в Японии за сексуальное насилие и кражу денег у жертвы. С ним арестован подельник — 34-летний гражданин Узбекистана Алишур Элгашевич Очиров.

По версии полицейского управления Токио, преступление совершено в одном из караоке-баров 5 апреля в промежутке с 22:00 до 23:00.

Мужчины пригласили жертву зайти в бар, напали и совершили сексуальное насилие. После этого они украли у женщины 40 тысяч иен (21,6 тысячи рублей) наличными. Некоторые СМИ пишут, что изнасиловал девушку именно Николай, а его напарник украл у нее деньги.

«Я настоящий сумоист»

Жертва обратилась в ближайший полицейский участок. Токийское столичное полицейское управление не раскрывает, признались ли двое подозреваемых в совершении преступления. Личности преступников были опознаны по записям с камер видеонаблюдения.

При этом издание TBS NEWS DIG пишет, что есть еще один подозреваемый в преступлении. Этот же источник утверждает, что перед тем, как позвать девушку в караоке, Иванов заявил ей: «Я настоящий бывший борец сумо». В доказательство он нашел в интернете фотографии, подтверждающие его спортивный статус.

Телевидение в том числе опубликовало видео с Ивановым, которого подвозят к зданию суда. Мужчина в полицейской машине прятал лицо от фотообъективов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто такой Амуру Мицухиро

Иванов был единственным этническим русским в истории профессионального сумо (одзумо). Еще в юношестве он заинтересовался этим боевым искусством, из-за чего и решил перебраться в Японию. В 2002 году вступил в японскую команду «Огурума». После череды побед он перешел в дивизион макуучи в 2014 году, где поднялся до звания маэгасира пятого ранга.

Россиянин завершил карьеру в 2018 году, но остался в Японии в качестве тренера. В его личной карточке отмечалось, что его вес — 127 кг, а рост — 191 см. При этом портал Fons risus пишет, что русский сумоист также мог найти себе место в сфере общественного питания и ночных клубов в Японии. Портал Yomiuri пишет, что Иванов работал в компании, занимающейся электротехническим оборудованием.

По данным Entertainment Watch, в 2024 году Иванов женился на русской женщине, с которой продолжал жить в Японии. После выхода на пенсию он работал тренером в спортзале «Флекс Цуданума» в префектуре Тиба. По данным издания, позже он ушел с должности тренера и устроился администратором в компанию, которая экспортирует японские автомобильные детали в Россию.

По словам коллег по работе, его также ценили за вежливость, проявление хороших манер.

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Владимир Сахмеев
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