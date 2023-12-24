Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта Испанский гроссмейстер Вальехо осудил смешивание политики и спорта

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Франсиско Вальехо

Испанский гроссмейстер, чемпион мира среди юниоров по шахматам Франсиско Вальехо осудил санкции против российского спорта, сообщает «Чемпионат». В интервью изданию он заявил, что ему не нравится, когда политику смешивают со спортом. Он добавил, что не понимает, почему не может принимать участие в турнирах в России.

Я не понимаю, почему в таком случае я не могу приехать сюда (в Россию. — NEWS.ru) на турнир?! Мне не нравится, что спорт смешивают с политикой. Это две разные вещи, — заявил он.

Российский шахматист Сергей Карякин ранее заявил, что принял решение не участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и сосредоточиться на турнирах под эгидой дружественных стран и объединений. По его мнению, в Китае и Индии сейчас больше интересных соперников, чем в Европе.

Он добавил, что российские спортсмены, отказавшиеся выступать под национальным флагом на международных турнирах, не стали от этого счастливее. Он признался, что критически относится к подобному поведению коллег.

Политолог Сергей Михеев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно является политической структурой, выполняющей требования США, поэтому спорт не стал исключением в антироссийской деятельности Запада. В связи с этим, по его словам, полноценное участие России в Олимпийских играх со своим флагом и гимном будет зависеть от ее успехов в военной спецоперации на Украине.