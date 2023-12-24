Коц оценил признание спортсмена-нейтрала «ракеткой года» России Военкор Коц удивился, что теннисист-нейтрал Медведев стал лучшей ракеткой России

Фото: IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor/Global Look Pres

Даниил Медведев

Военкор Александр Коц выразил в своем Telegram-канале удивление, что российский теннисист Даниил Медведев, выступающий на международных турнирах в нейтральном статусе, без государственного флага, признан первой ракеткой страны. По мнению журналиста, он не понимает, при чем тут Россия «воинов, пахарей и великих чемпионов».

Федерация тенниса России признала первой ракеткой года Даниила Медведева. Спортсмен, завоевавший в уходящем сезоне пять международных титулов и еще недавно не чуравшийся своей родины, теперь выступает в нейтральном статусе, без российского флага, гимна и, упаси господи, гражданской позиции, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что теннисисты уже второй год без флага и подписи RUS возле фамилии выступают на всех турнирах без ограничений: их не пустили только на Уимблдон-2022. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь спортсменов из России и троих — из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. При этом на Играх будет запрещена символика России и Белоруссии, также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ранее заявила, что сборная отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года. По ее мнению, российские атлеты не должны участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна.