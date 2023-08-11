Где будут играть Кокорин, Головин и Захарян: следим за нашими в Европе В чемпионатах Старого Света сыграет несколько россиян, некоторые будут на первых ролях

Фото: Maurizio Borsari/AFLO

Александр Головин

12 августа во многих европейских чемпионатах стартует новый сезон. Российских футболистов в них выступает немного, однако они есть. Не остались турниры в Старом Свете и без одного яркого представителя тренерского цеха. NEWS.ru рассказывает подробнее о том, за кем следить российским поклонникам футбола в нынешнем сезоне.

Александр Головин поборется с «Монако» за медали

Самый дорогой российский футболист Александр Головин начнет шестой сезон в составе «Монако». Прошлый чемпионат Франции стал для россиянина самым результативным в карьере, хавбек забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач, поэтому в нынешнем сезоне фанаты ждут от россиянина не менее яркой игры. Клуб Головина не смог завоевать путевку в еврокубки, и в нынешнем сезоне монегаски постараются это исправить. От россиянина как от одного из лидеров команды будет зависеть очень многое.

В каждое трансферное окно появляются слухи об интересе к Головину от разных топ-клубов. Если сам россиянин еще хочет выйти на новый уровень и попробовать силы в команде более высокого уровня, ему просто необходимо выдать яркий сезон.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Головин

Далер Кузяев впервые сыграет в зарубежном чемпионате

Полузащитник в возрасте 30 лет решился на радикальные перемены и покинул «Зенит», где выступал с 2017 года и был одним из лидеров. Кузяев составит Головину компанию в чемпионате Франции, где будет выступать за скромный «Гавр», поднявшийся в элитный дивизион по итогам прошлого сезона. Новой команде Кузяева, скорее всего, придется бороться за выживание, а россиянину уготована роль основного футболиста. В предсезонных матчах хавбек регулярно выходит в стартовом составе, так что доверие тренеров к Кузяеву есть. Осталось его оправдать в официальных встречах.

У Алексея Миранчука нет ясности с местом продолжения карьеры

Прошлый сезон атакующий хавбек провел в аренде в итальянском «Торино», где выглядел очень неплохо, забив четыре мяча и сделав пять голевых передач в 29 встречах серии А. У туринцев была все еще остается опция выкупа россиянина у «Аталанты», но в «Торино» ею так до сих пор и не воспользовались. Миранчук уже вернулся в Бергамо, но там на него, кажется, не рассчитывают. 4 августа тренерский штаб «Аталанты» не взял россиянина на товарищеский матч в Берлин с «Унионом», он остался в Италии тренироваться по индивидуальной программе.

Пока неясно, где Миранчук продолжит карьеру. К нему есть интерес от нескольких середняков и аутсайдеров серии А, но до предметных переговоров дело пока не дошло. В любом случае специалисты сходятся во мнении, что в Россию в этом сезоне хавбек вряд ли вернется.

Фото: Tano Pecoraro/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Миранчук

Александр Кержаков нашел работу в Сербии

После окончания игровой карьеры лучший бомбардир в истории российского футбола успел поработать тренером в юношеской сборной России, возглавлял «Томь» и «Нижний Новгород» и даже попробовал силы в чемпионате Кипра. Теперь россиянин получил новый вызов — в июне специалист возглавил «Спартак» из сербского города Суботица.

Кержаков успешно стартовал в чемпионате Сербии, победив в первом туре «ИМТ Белград» со счетом 2:1. Правда, во втором туре развить успех не удалось, спартаковцы всухую проиграли клубу «Радник» (0:2). Руководство поставило Кержакову задачу попасть в первую восьмерку чемпионата Сербии, пока после двух туров его команда находится на девятой позиции.

Магомед Оздоев попробует себя в чемпионате Греции

В прошлом сезоне Магомед Оздоев отлично проявил себя в турецком «Фатих Карагюмрюк». В 33 матчах чемпионата страны он продемонстрировал отличную для опорного полузащитника статистику, забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи. Игра россиянина заставила обратить на него внимание более именитых европейских клубов, и нынешним летом Оздоев перешел в греческий ПАОК.

Турки выручили за россиянина около полумиллиона евро, с новой командой он подписал двухлетний контракт. В прошлом сезоне ПАОК занял четвертое место в чемпионате Греции и теперь борется за попадание в групповой этап Лиги конференций. 10 августа Оздоев дебютировал за ПАОК именно в этом турнире. Россиянин появился на поле на 79-й минуте первого матча третьего квалификационного раунда ЛК против «Хайдука» и помог своей команде отстоять нулевую ничью.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Магомед Оздоев

Александр Кокорин хочет получить шанс в «Фиорентине»

Российский форвард в прошлом сезоне выступал в аренде за кипрский «Арис», с которым стал чемпионом страны и был признан лучшим футболистом турнира. Киприоты не смогли выкупить Кокорина, и он вернулся в расположение «Фиорентины». Тренерский штаб «фиалок» активно привлекает форварда к товарищеским матчам, однако конкуренция в атаке итальянского клуба очень серьезная. Пока неясно, получит ли Кокорин шанс в «Фиорентине» или клуб сможет его куда-то продать или отдать в аренду. В конце июля агент игрока Тимофей Бердышев рассказывал Metaratings, что к его клиенту есть интерес и в Европе, и в РПЛ.

«Венеция» хочет избавиться от Черышева

Совсем недавно исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб второго по силе итальянского дивизиона с трудом может платить зарплату россиянину Денису Черышеву, которая очень высока для них. В связи с этим, хавбек может покинуть клуб, но пока договориться ни с кем не удалось. Среди возможных вариантов называют испанский «Леванте», который выступает во втором по силе испанском дивизионе. Правда, спустя пару недель спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что главный тренер рассчитывает на Черышева и на данный момент им никто не интересуется.

Если трансфера не случится, бывший игрок сборной России продолжит бороться с «Венецией» за выход в серию А. В прошлом сезоне клуб финишировал восьмым, а Черышев отметился 4 голами и 2 голевыми передачами. Показывать стабильную игру ему мешали травмы.

Фото: Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Pres Денис Черышев (в центре)

Арсен Захарян может оказаться в Европе

По информации Mundo Deportivo, испанский «Реал Сосьедад» уже согласовал личный контракт с игроком московского «Динамо». Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры клубов. Как уточняет источник, испанцы готовы заплатить за 20-летнего Захаряна около €12 млн. без учета бонусов. Год назад трансфер россиянина в «Челси» сорвался по политическим причинам. Возможно, в этот раз хавбеку повезет больше.

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