«Первым поздравил Марк»: Трусова рассказала о сюрпризе на 18-летие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Фигуристка Александра Трусова рассказала, что первым ее с 18-летием поздравил серебряный призер олимпийских игр — 2022 Марк Кондратюк. Спортсменка в эфире Первого канала рассказала, как отпразднует день рождения. Сегодня, 23 июня, ей исполнилось 18 лет.

Сегодня обычный день. Я буду тренироваться, у меня выходной в другой день. Отмечать я буду чуть позже, — заявила Трусова.

Также фигуристка рассказала, что самым первым ее с днем рождения поздравил Марк Кондратюк.

Ранее Трусова заявила, что заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом с пятью четверными прыжками. Победу на ОИ-2022 одержала Анна Щербакова, Трусова стала второй.