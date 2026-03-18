18 марта 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 марта 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наступило 18 марта 2026 года. Православная церковь в этот день почитает Конона Исаврийского, в США люди вспоминают о неловких моментах из жизни, в мире — занимаются уборкой. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 18 марта.

18 марта: непроста жизнь супруги христианского проповедника

18 марта православная церковь вспоминает Конона Исаврийского. Святой прославился благодаря одному интересному случаю.

Конон рос в языческой семье. Когда пришел срок, родители выбрали ему невесту и устроили свадьбу. Конон был против брака, поэтому убедил супругу остаться невинной девушкой и жить с ним как сестра. Дни проводили они в молитвах Христу и строгом соблюдении постов. Так праведна была их жизнь, что вскоре и их родители отреклись от языческих верований.

18 марта старались не брать в руки грабли и вилы. Считалось, что эти предметы способны накликать летний град.

Существовало еще одно интересное поверье. 18 марта славяне обращали внимание на мышей. Увидеть грызуна в доме или на поле — дурной знак. В народе верили, что появление мышей предвещает плохой урожай.

Какие праздники 18 марта отмечают в других странах

  • День ящиков, ящичков и коробочек. Этот праздник — прекрасная возможность попробовать упорядочить личное пространство. Наведите дома порядок, разложив вещи по аккуратным коробочкам. Этот несложный совет поможет лучше поддерживать чистоту в доме. Чем больше коробок для хранения есть в доме, тем проще структурировать пространство и не захламлять его.
  • 18 марта в США отмечается необычный праздник — Национальный день неловких моментов. Все мы время от времени попадаем в ситуации, когда приходится краснеть и прятать лицо в подушку. Этот праздник служит напоминанием, что неловкие моменты — часть жизни. Они случаются, но это не значит, что на них надо зацикливаться.
  • На 18 марта приходится еще один праздник — День Шилы. Его отмечают в Ирландии. По преданию, Шила была матерью святого Патрика, и этот праздник посвящен ее жизни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

18 марта в истории: памятные и значимые даты

18 марта — в Париже запускают прототип современного автобуса, начинается Первая опиумная война*, а человек впервые выходит в открытый космос. Ознакомимся с этими фактами подробнее.

1662 год — в Париже на маршрут впервые выходит прототип современного автобуса — многоместный экипаж, запряженный лошадьми. Городской транспорт получил название «Омнибус». Кстати, его до сих пор можно встретить в кубинском городке Санта-Клара.

1839 год — по указу императора Даогуана в Китае уничтожается многотонная партия британского опиума (опий внесен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации). Причина — возросшая зависимость местного населения от наркотика. Даже те, кто прекращал употреблять опиум, сталкивался с рядом проблем: судорогами, тошнотой, а иногда и смертью от ломки. Уничтожение опиума шло вразрез с торговыми интересами Великобритании. Попытка спасти нацию от опиумной зависимости оборачивается войной.

1965 год — человек впервые выходит в открытый космос. Первопроходцем в этой сфере стал Алексей Леонов. В открытом космическом пространстве советский человек провел 12 минут 9 секунд. За свою работу Алексей Леонов получил золотую медаль «Космос».

В этот день появились на свет

1959 год — режиссер, сценарист, известный по работам «Леон» и «Пятый элемент», Люк Бессон.

Люк Бессон Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1980 год — фигурист, мастер спорта России, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

1987 год — футболист, игравший на позиции центрального полузащитника или опорного полузащитника, один из отцов-основателей медийной футбольной команды Дмитрий Тарасов.

В этот день мир покинули

1929 год — драматург, поэт, борец за права женщин, забросан камнями до смерти после организации праздника, в ходе которого 23 женщины сбросили паранджу, Хамза Хакимзаде Ниязи.

1980 год — философ, психоаналитик, автор книги «Искусство любить» Эрих Фромм.

2010 год — мастер спорта, лучший игрок мини-футбола XX века, бронзовый призер чемпионата Европы 2001 года Константин Еременко.

*Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

Виктория Семенова
Екатерина Метелева
