Google признала ошибку, приведшую к гибели десятков тысяч людей Google признала сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023-м

Google признала недостатки системы оповещения о землетрясениях в Турции в 2023 году, передает BBC. Предупреждения были отправлены лишь нескольким сотням жителей.

Более 10 млн человек, проживающих в пределах 150 километров от эпицентра сейсмической активности, могли получить предупреждение высокого уровня, чтобы найти укрытие, сообщает издание. Однако таких предупреждений было направлено всего 469, и только после первого землетрясения силой 7,8 балла.

Система Android предупреждает о землетрясениях, анализируя перемещения миллионов устройств в реальном времени. Но лишь немногие пользователи получили предупреждение «Примите меры» перед основным толчком.

В компании Google сообщили, что продолжают совершенствовать систему, используя данные, полученные в результате каждого землетрясения.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения, в результате которых более 55 тысяч человек погибли, а более 100 тысяч получили травмы.

Ранее сейсмолог рассказал, безопасно ли сейчас отдыхать в Турции. По словам эксперта, россиянам не стоит опасаться турецких землетрясений. Он отметил, что толчки будут, но они не навредят отдыхающим.