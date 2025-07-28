Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 11:20

Google признала ошибку, приведшую к гибели десятков тысяч людей

Google признала сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023-м

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Google признала недостатки системы оповещения о землетрясениях в Турции в 2023 году, передает BBC. Предупреждения были отправлены лишь нескольким сотням жителей.

Более 10 млн человек, проживающих в пределах 150 километров от эпицентра сейсмической активности, могли получить предупреждение высокого уровня, чтобы найти укрытие, сообщает издание. Однако таких предупреждений было направлено всего 469, и только после первого землетрясения силой 7,8 балла.

Система Android предупреждает о землетрясениях, анализируя перемещения миллионов устройств в реальном времени. Но лишь немногие пользователи получили предупреждение «Примите меры» перед основным толчком.

В компании Google сообщили, что продолжают совершенствовать систему, используя данные, полученные в результате каждого землетрясения.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения, в результате которых более 55 тысяч человек погибли, а более 100 тысяч получили травмы.

Ранее сейсмолог рассказал, безопасно ли сейчас отдыхать в Турции. По словам эксперта, россиянам не стоит опасаться турецких землетрясений. Он отметил, что толчки будут, но они не навредят отдыхающим.

Турция
землетрясения
Google
сбои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили вероятность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине
Пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнего мальчика
Раскрыты тревожные подробности об обрушившейся в Астрахани многоэтажке
МЧС опубликовало видео с места ЧП в Астрахани
Названа вероятная причина обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани
Лавров: в администрации Трампа есть разумные люди
Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Лавров раскрыл, какое желание европейцев подтверждается каждый день
Петербуржец обрел новое сердце после сложной операции
Мужчина 10 лет жил в квартире с останками матери
Педофил в бегах: растлитель более 10 лет использовал паспорт мертвеца
Сорокалетний учитель надругался над пятью школьницами
Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение
Подъезд жилого дома обрушился в российском городе
Украинца отправили на фронт из-за костра около дома
Появились кадры смертельной стрельбы на рынке в Таиланде
Дети играли с порохом и загорелись в российском регионе
Плавни, Мирноград, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 июля
«Начал весьма интересно»: стало известно о разговоре Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.