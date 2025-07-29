Гарвард согласился заплатить, чтобы помириться с Белым домом NYT: Гарвард предложил заплатить $500 млн ради разрешения спора с Белым домом

Гарвардский университет неохотно согласился выполнить требования администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и урегулировать конфликт с Белым домом, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Согласно их сведениям, руководство заведения предложило выплатить до $500 млн (39,7 млрд рублей). При этом точные условия еще обсуждаются.

Участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия, — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, Белый дом потребовал от нескольких американских университетов, в том числе от Гарвардского, выплатить штрафы, поскольку они якобы не смогли искоренить антисемитизм в своих кампусах. В обмен на это заведениям пообещали восстановить федеральное финансирование.

В конце мая администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. Такое решение было напрямую связано с расследованием, которое проводилось в отношении учебного заведения на протяжении нескольких месяцев.