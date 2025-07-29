В России резко подскочили цены на обслуживание и ремонт автомобилей Стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась за год на 30%

Траты россиян на ремонт и обслуживание автомобилей за год выросли примерно на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на автосервисы. По данным Росстата, с июня 2024 года по июнь 2025 года стоимость регулировки схода-развала колес в Москве в среднем поднялась на 33%, до 3,5 тысячи рублей.

Расходники или запчасти в этой операции почти не используются. Поэтому по ней можно оценить стоимость только сервисной услуги. В целом по России цены на эту операцию выросли на 45%, до 2,4 тысячи рублей.

Средний чек за шиномонтаж по Москве вырос на 21%, до 784 рублей, по стране — на 16%, до 549 рублей. Подорожала и мойка легковой машины. В столице цены повысились на 28%, до 969 рублей, а по России — на 25%, до 796 рублей.

Рост цен участники рынка объясняют подорожанием запчастей и оборудования, дополнительной налоговой нагрузкой и дефицитом кадров. Эксперты ожидают сокращение числа СТО, а также частичное возвращение бизнеса к гаражному сервису.

Ранее юрист Тимур Харди заявил, что россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. По его словам, есть несколько способов попасть под санкции, например испортить почву маслом или тормозной жидкостью, а также шуметь в неположенное время.