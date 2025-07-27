Юрист рассказал, как можно получить штраф за ремонт авто на даче Юрист Харди заявил, что за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф

Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче, заявил агентству ПРАЙМ юрист Тимур Харди. По его словам, есть несколько способов попасть под санкции, например, испортить почву маслом или тормозной жидкостью, а также шуметь в неположенное время.

Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тыс. рублей, — отметил специалист.

При этом в случае с пролившимися на землю химикатами штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей, указал Харди. Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли. Тогда есть два варианта наказаний: если известна кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5% до 1% от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не рассчитана — от 10 до 20 тысяч рублей.

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