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27 июля 2025 в 05:58

Юрист рассказал, как можно получить штраф за ремонт авто на даче

Юрист Харди заявил, что за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче, заявил агентству ПРАЙМ юрист Тимур Харди. По его словам, есть несколько способов попасть под санкции, например, испортить почву маслом или тормозной жидкостью, а также шуметь в неположенное время.

Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тыс. рублей, — отметил специалист.

При этом в случае с пролившимися на землю химикатами штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей, указал Харди. Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли. Тогда есть два варианта наказаний: если известна кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5% до 1% от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не рассчитана — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее владелец детейлинг-студии Владимир Анучин предупредил, что летом стоит озаботиться покупкой зимних шин. Он пояснил: приобретая их в несезон, можно значительно сэкономить. Самое выгодное время для этого — июль и август, уже осенью цены на шины станут заметно дорожать, а в октябре приблизятся к пиковым значениям, объяснил эксперт.

До этого стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

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