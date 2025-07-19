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19 июля 2025 в 10:58

Мошенники начали обманывать студентов при помощи «электронных зачеток»

Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме мошенников с электронными зачетками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать студентов через новую схему с просьбой завести «электронную зачетку», информирует пресс-служба прокуратуры Московской области. Представляясь сотрудником вуза, злоумышленники убеждают потенциальную жертву, что ей срочно нужно перевести документ в электронный вид.

Для этого студента просят продиктовать код из СМС якобы для подтверждения операции. Таким образом мошенники получают доступ к «Госуслугам» учащегося.

Далее студенту звонят «сотрудники» «Росфинмониторинга» или «полицейские» и объявляют, что жертва замечена в финансировании ВСУ, угрожая уголовным делом. После этого запуганную жертву просят собрать все средства и положить на «безопасный счет».

Ранее сообщалось, что по такой схеме студентку в Видном убедили взять из сейфа отца 5 млн рублей и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет». В результате оперативных действий полицейские установили личность курьера и задержали его в одном из хостелов Москвы. При обыске у него нашли мобильный телефон с инструкциями по действиям для мошенников.

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студенты
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Госуслуги
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