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18 июля 2025 в 10:27

Мошенники начали выманивать деньги у студентов за зачетки

В Видном студентку обманул мошенник на 5 млн рублей от лица сотрудницы вуза

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Видном 19-летняя студентка стала жертвой мошенника и отдала ему 5 млн рублей, пишет ТАСС. В Московской области аферисты начали использовать новую схему для выманивания денег, выдавая себя за работников учебных заведений. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова рассказала подробности инцидента.

19-летней студентке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей учебного заведения. Она рассказала о необходимости замены зачеток на электронные и попросила продиктовать код из СМС-сообщения. Позже к разговору подключились лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они утверждали, что девушку обманули мошенники, взломавшие ее аккаунт на «Госуслугах», и что у них есть информация о подозрительном финансировании со стороны одного из ее родителей.

В страхе перед уголовной ответственностью и желая защитить свои средства, студентка забрала из сейфа отца 5 млн рублей и передала их курьеру для зачисления на «безопасный счет». В результате оперативных действий полицейские установили личность курьера и задержали его в одном из хостелов Москвы. При обыске у него нашли мобильный телефон с инструкциями по действиям для мошенников.

Задержанный рассказал, что нашел работу курьером через интернет. Ему сообщали адреса для получения денег, оставляя себе процент от суммы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве, и он был арестован. Полицейские продолжают устанавливать его соучастников.

Ранее полиция задержала курьера телефонных мошенников, которые выманили у 62-летней женщины 2 млн рублей. Аферисты представились доставкой от «Почты России».

Россия
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Подмосковье
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