10 августа 2025 в 16:04

В Германии раскрыли, от чего зависит судьба Украины

Bild: следующая неделя со встречей на Аляске станет судьбоносной для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следующая неделя, в конце которой запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, может оказаться судьбоносной для Украины, считает журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер. По его мнению, текущая ситуация на фронте крайне драматична.

Эта неделя может стать судьбоносной для Украины. Ситуация на фронте, особенно на востоке, остается сложной. Украина теряет территории, — полагает Ронцхаймер.

Журналиста сильно тревожит, что Путину удастся склонить американского коллегу на свою сторону, что усилит давление на Украину. При этом, по его наблюдениям, украинское общество демонстрирует усталость от конфликта: согласно изученным Ронцхаймером опросам, до 75% населения страны выступают за мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Аляску во время встречи Путина с Трампом. При этом любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после главной встречи саммита. Саммит готовится в спешке, а его детали все еще не раскрываются. Также не объявлено точное место его проведения.

