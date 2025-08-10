Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Западе раскрыли, кто еще собрался на Аляску к встрече Путина и Трампа

CNN: Зеленский может посетить Аляску во время встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Аляску во время встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника, любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после главной встречи саммита.

Зеленский не был назван в качестве участника саммита на Аляске, который состоится в пятницу между Трампом и Путиным. Однако Белый дом полностью не исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах, — говорится в материале.

Журналисты отметили, что саммит готовится в спешке, а его детали все еще не раскрываются. Также не объявлено точное место его проведения.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинская сторона попытается сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, Киев попытается предпринять активные действия в ближайшие дни.

До этого член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

