В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона Bild: Украина опасается сделки США и России по выводу войск из Донбасса

На Украине опасаются, что США и Россия могут заключить соглашение, которое приведет к выводу украинских войск из Донбасса, пишет Bild. По данным издания, такие опасения озвучили источники в украинских дипломатических кругах.

Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Это ведь означало бы, что Россия просто получает территории в подарок, — говорится в материале.

По информации издания, в Киеве обеспокоены тем, что возможные договоренности между Москвой и Вашингтоном могут быть достигнуты без учета позиции Украины. Собеседники Bild считают, что подобная сделка будет означать уступку территорий России.

Ранее Bild писало, что Россия сохраняет жесткую позицию по территориальным вопросам. По данным источника, Москва настаивает на признании суверенитета над четырьмя новыми регионами и Крымом, соглашаясь обсуждать лишь временное воздушное перемирие на своих условиях. Более того, предстоящие переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом могут помочь России «выиграть время», отмечается в материале.