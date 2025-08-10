Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:34

В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона

Bild: Украина опасается сделки США и России по выводу войск из Донбасса

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Украине опасаются, что США и Россия могут заключить соглашение, которое приведет к выводу украинских войск из Донбасса, пишет Bild. По данным издания, такие опасения озвучили источники в украинских дипломатических кругах.

Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Это ведь означало бы, что Россия просто получает территории в подарок, — говорится в материале.

По информации издания, в Киеве обеспокоены тем, что возможные договоренности между Москвой и Вашингтоном могут быть достигнуты без учета позиции Украины. Собеседники Bild считают, что подобная сделка будет означать уступку территорий России.

Ранее Bild писало, что Россия сохраняет жесткую позицию по территориальным вопросам. По данным источника, Москва настаивает на признании суверенитета над четырьмя новыми регионами и Крымом, соглашаясь обсуждать лишь временное воздушное перемирие на своих условиях. Более того, предстоящие переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом могут помочь России «выиграть время», отмечается в материале.

Россия
Украина
ДНР
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.