Раскрыта позиция России по конфликту на Украине после визита Уиткоффа Bild: позиция России по территориям после визита Уиткоффа остается жесткой

Россия остается жесткой в территориальных требованиях для урегулирования украинского конфликта, несмотря на визит спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа, сообщает Bild со ссылкой на источники. По данным издания, Москва настаивает на суверенитете над четырьмя новыми регионами и Крымом.

В газете уточнили, что Россия открыта только к вопросу о воздушном перемирии, но только на своих «жестких условиях», которые в статье не раскрываются. Президент РФ Владимир Путин отвергает прекращение огня. Российский лидер может использовать встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы «выиграть время», считают в издании.

Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Утверждается, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной.