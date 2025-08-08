Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:45

Названа стоимость обучения в московских вузах

Глава ГУУ Михайлов: обучение в вузах Москвы в среднем стоит до 250 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость обучения в ряде вузов Москвы составляет до 250 тысяч рублей, заявил и. о. проректора Государственного университета управления (ГУУ) Николай Михайлов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, стоимость обучения в столице и в регионах РФ находится приблизительно на одном уровне.

200–250 тысяч рублей — это средняя стоимость в некоторых вузах Москвы. У нас средняя стоимость нашего студента внебюджетного — около 315–320 тысяч рублей. Вся эта информация не секретная, она есть и обязана быть на сайте любого вуза, и она у нас есть, — сказал Михайлов.

По его словам, самые дорогие направления подготовки — это экология и природопользование, они стоят от 340 до 350 тысяч рублей. Стоимость бюджетного студента приблизительно на 10–15% ниже.

То есть у нас стоимость внебюджетников не очень превосходит стоимость бюджетных студентов. Потому что университет имеет хорошую историю, в год идут достаточно много ребят, которые хотят обучаться на этих направлениях в нашем университете, — заключил Михайлов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что в российских вузах развиваются уникальные передовые направления обучения. По его словам, речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, которые ведутся совместно с китайскими коллегами.

Россия
Москва
вузы
цены
обучение
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.