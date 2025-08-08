Названа стоимость обучения в московских вузах Глава ГУУ Михайлов: обучение в вузах Москвы в среднем стоит до 250 тысяч рублей

Средняя стоимость обучения в ряде вузов Москвы составляет до 250 тысяч рублей, заявил и. о. проректора Государственного университета управления (ГУУ) Николай Михайлов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, стоимость обучения в столице и в регионах РФ находится приблизительно на одном уровне.

200–250 тысяч рублей — это средняя стоимость в некоторых вузах Москвы. У нас средняя стоимость нашего студента внебюджетного — около 315–320 тысяч рублей. Вся эта информация не секретная, она есть и обязана быть на сайте любого вуза, и она у нас есть, — сказал Михайлов.

По его словам, самые дорогие направления подготовки — это экология и природопользование, они стоят от 340 до 350 тысяч рублей. Стоимость бюджетного студента приблизительно на 10–15% ниже.

То есть у нас стоимость внебюджетников не очень превосходит стоимость бюджетных студентов. Потому что университет имеет хорошую историю, в год идут достаточно много ребят, которые хотят обучаться на этих направлениях в нашем университете, — заключил Михайлов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что в российских вузах развиваются уникальные передовые направления обучения. По его словам, речь идет о разработках в сфере искусственного интеллекта, которые ведутся совместно с китайскими коллегами.