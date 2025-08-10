Военэксперт оценил силы ВСУ в случае попыток вторжения в Брянскую область

Возможные попытки Вооруженных сил Украины вторгнуться на территорию Брянской области останутся безуспешными, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что в случае таких атак у российской армии есть силы и резервы для их отражения.

Плановая работа идет. Удары наносятся, потери противника за сутки большие. Опять было сбито немало беспилотников в России — в пограничье и над Крымом. Бои продолжаются, может быть, даже в какой-то степени со стороны противника более ожесточенные. Они собираются к этому времени (к переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. — NEWS.ru), может быть, какой-то клочок земли прихватить, но я думаю, им не удастся. Пограничники отбили атаку в Брянске. В Брянске есть достаточно большие силы и резервы для того, чтобы нейтрализовать все угрозы. Это очевидно, я могу вам сказать, потому что я уроженец Брянщины и там часто бываю, — объяснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что налеты украинских дронов на регионы РФ прекратятся, когда российская армия уничтожит места производства беспилотников на Украине и инфраструктуру для обучения «дроноводов». По его словам, в противном случае атаки продолжатся.