10 августа 2025 в 16:03

Загитова показала фото рук после боксерской тренировки

Алина Загитова Алина Загитова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фигуристка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой показала свои руки после боксерской тренировки. На них видно, что кисти спортсменки покраснели от ударов. Сама фигуристка занимается боксом с 2022 года.

Руки боксера, — подписала публикацию Загитова.

Загитова взяла золото на Олимпийских играх в 2018 году. Помимо этого, в ее копилке золото чемпионата мира 2019 года, а также золото и серебро европейских первенств 2018 и 2019 годов.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что в Казани началось строительство школы фигурного катания, названной в честь Загитовой. Возведение здания планируют завершить к лету 2026 года. Леонов также отметил, что вместе с Загитовой они работают над формированием юридической структуры школы.

До этого появилась информация, что за два дня до премьерного показа шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге было продано свыше 6,5 тысячи билетов на 15,8 млн рублей. Из них около 500 билетов пришлись на отмененные шоу.

фигуристы
Алина Загитова
бокс
боксеры
фотографии
кадры
