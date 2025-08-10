Швеция поддержала совместное заявление лидеров Европы по Украине

Швеция поддержала совместное заявление европейских лидеров по украинскому урегулированию, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в соцсети Х. Такое решение он принял после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я вновь подтвердил полную и неослабевающую приверженность Швеции поддерживать Украину всеми способами, включая в рамках «коалиции желающих». Мы занимаем пятую строчку по объемам помощи среди всех стран мира, поддерживающих Украину. Швеция полностью поддерживает недавнее заявление европейских лидеров по миру для Украины, — написал Кристерссон.

Заявление, о котором идет речь, подписали глава Еврокомиссии, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, а также Великобритании. В документе содержится призыв к президенту США Дональду Трампу вести переговоры с Россией только при условии перемирия и с учетом интересов безопасности Украины и Европы. Текст был опубликован в преддверии планируемой встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее CNN сообщил о возможных катастрофических последствиях для Украины от предстоящих переговоров Путина и Трампа. По данным телеканала, обсуждался сценарий уступки территорий ДНР, ЛНР и части Харьковской области в обмен на прекращение огня. Аналитики оценили такой вариант как фактическое поражение Украины.