10 августа 2025 в 15:39

Карл III придумал «Тетеревяку»

Король Карл III придумал блюдо «Тетеревяка» и призвал его попробовать

Карл III Карл III Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Король Великобритании Карл III любит придумывать собственные рецепты и нередко заменяет в них лишь один ингредиент, сообщает Daily Mail. В журнале Country Life монарх предложил готовить вместо петуха в вине тетерева в вине, назвав блюдо «Тетеревяка».

Автор книги о королевской прислуге «Да, мэм» Том Куинн также рассказал, что у монарха есть особые требования к приготовлению яиц. По его словам, повара варят ему сразу шесть штук, чтобы хотя бы два из них соответствовали его предпочтениям. Кроме того, журналистка Тина Браун отмечала, что Карл III иногда прибывает на званые ужины с заранее смешанным мартини в собственном бокале и всегда лично оговаривает меню.

Ранее стало известно о страховой выплате монарху за похищенные в Париже драгоценные табакерки. В ноябре 2024 года неизвестные совершили налет на музей Коньяк-Жэ, похитив семь экспонатов, включая две редкие табакерки из королевской коллекции. Полученные £3 млн (320 млн рублей) планируется направить на восстановление собрания королевских драгоценностей.

Карл III
еда
кулинария
блюда
