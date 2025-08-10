Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:33

Мошенники под видом преподавателей начали вымогать деньги у студентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники под видом преподавателей уверяют студентов, что вуз проводит «проверку» на причастность учащихся к финансовым преступлениям, следует из материалов МВД. Как уточняется, потом приходит сообщение от подставного полицейского или «сотрудника Росфинмониторинга», который просит «задекларировать» средства, передает РИА Новости.

Для этого студента просят перевести деньги на «безопасный» счет. На самом деле «безопасные счета» — личные карты преступников, указано в материале.

Полиция рекомендует не совершать главную ошибку — приступать к финансовым операциям, прежде чем посоветоваться с настоящими специалистами или сотрудниками полиции, — сказано в статье.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники последовательно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Преступники сначала звонят от имени курьерской службы, запрашивая код из СМС для «подтверждения заказа», а затем имитируют звонок от ведомства.

Также мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По данным МВД, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату. В первом случае ссылка ведет на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов, во втором — на зараженный ресурс.

студенты
мошенники
вузы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Признание реальности»: в США раскрыли отношение украинцев к уступкам РФ
В офисе Зеленского заговорили о признании линии фронта новой границей
В Белом доме раскрыли отношение Трампа к встрече с Путиным и Зеленским
Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама
В Госдуме оценили отказ Зеленского идти на территориальные уступки
«Историческая встреча»: эксперт раскрыл особенность встречи Путина и Трампа
«Не чураются в методах»: боец о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей
В Минобороны раскрыли детали наступления под Красноармейском
Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф
Рой беспилотников ночью кружил над российским регионом
Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа
Отец Илона Маска рассказал, верит ли он в дружбу между Россией и США
Юрист посоветовал после смены фамилии внести изменения в полис ОСАГО
«Подготавливают плацдарм»: ВСУ нарастили удары по Сватову
Сырные палочки из лаваша — хрустят и тянутся! Готовим за 15 минут
«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто
Бойцы «Днепра» отрабатывают тактику штурма позиций ВСУ
В Британии рассказали, что Запад и Зеленский готовят для Путина и Трампа
Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас
Стало известно, планировали ли США приглашать Зеленского на Аляску
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.