Мошенники под видом преподавателей начали вымогать деньги у студентов

Мошенники под видом преподавателей уверяют студентов, что вуз проводит «проверку» на причастность учащихся к финансовым преступлениям, следует из материалов МВД. Как уточняется, потом приходит сообщение от подставного полицейского или «сотрудника Росфинмониторинга», который просит «задекларировать» средства, передает РИА Новости.

Для этого студента просят перевести деньги на «безопасный» счет. На самом деле «безопасные счета» — личные карты преступников, указано в материале.

Полиция рекомендует не совершать главную ошибку — приступать к финансовым операциям, прежде чем посоветоваться с настоящими специалистами или сотрудниками полиции, — сказано в статье.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники последовательно представляются сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Преступники сначала звонят от имени курьерской службы, запрашивая код из СМС для «подтверждения заказа», а затем имитируют звонок от ведомства.

Также мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По данным МВД, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату. В первом случае ссылка ведет на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов, во втором — на зараженный ресурс.