15 августа 2025 в 10:56

Путина и Трампа призвали сделать из Зеленского котлету по-киевски

Марков: Путин и Трамп должны сделать из Зеленского котлету по-киевски

Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны сделать котлету по-киевски из украинского лидера Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Так он ответил на сообщение главреда RT Маргариты Симоньян о том, что таким блюдом кормили летевших на Аляску журналистов

Это, видимо, намек на то, что армия России делает из ВСУ котлеты по-киевски. Путин и Трамп из Зеленского должны сделать котлету по-киевски. С чувством юмора хорошо и у журналистов в России и у Путина и у Лаврова, – говорится в сообщении.

Ранее Симоньян сообщила, что российских журналистов, прилетевших на Аляску, чтобы освещать встречу президента России и главы Белого, угощали котлетами по-киевски. Кто-то из комментаторов отметил, что американцы не лишены чувства юмора. Некоторые из подписчиков отметили, что совпадений на мероприятиях такого высокого уровня не бывает.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

