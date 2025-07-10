Стало известно о хитрости российских десантников в Сумской области Бойцы ВДВ две недели скрытно располагались у Бессаловки до начала штурма

Российские десантники две недели скрытно располагались у окраин Бессаловки в Сумской области до начала штурма, сообщил командир штурмовой группы с позывным Папай. По его словам, которые приводит ТАСС, бойцы незаметно зашли, отработали, затем после прибытия замены спокойно были выведены.

Мы зашли туда, уничтожили группу, которая там сидела и закрепились там. <…> Противник даже не понял, что мы туда зашли. Зашли тихо, отработали. Отсидели там две недели, — сказал Папай.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что российские войска наступают на всех направлениях СВО, при этом темпы наступления в летние месяцы резко возросли. По его словам, при сохранении этой тенденции продвижение может достичь успешных показателей осени прошлого года. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ночь на среду, 9 июля, нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. По информации ведомства, в атаке были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.